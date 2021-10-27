Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о том, как планирует провести реванш против чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Александра Усика.

Джошуа рассказал, что он планирует поработать над своими слабыми местами в работе на ринге после поражения. За время подготовки к реваншу Энтони много, что узнал о боксе. Он понял важность джеба, финтов и разницу между атакой и контратакой.

“С этим боем стало понятно, что стили делают поединки, и я выбрал неправильный стиль”, – заявил Джошуа о поражении от Усика.

Американский боев заявил, что во втором бою будет драться как сумасшедший. Он выявил в себе сильные стороны, которые помогут одержать победу.

“У меня сейчас только одна мысль на реванш – это война. Выйти в ринг и сделать этому парню очень больно”, – заявил Джошуа.

Второй бой между Джошуа и Усиком должен пройти в марте 2021 года.