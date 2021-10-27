Двукратный олимпийский чемпион и президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев рассказал о планах Максима Цветкова и Василия Томшина на олимпийский сезон.

«Два главных претендента на Олимпиаду – Василий Томшин и Максим Цветков. Наши ребята не едут на Кубок Мира, а будут на Кубке IBU, турнире рангом ниже», – объяснил Васильев на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

Специалист связывает такой выбор с личными решениями главного тренера национальной команды.

Он добавил, что в резерве сборной Санкт-Петербурга есть Екатерина Юрлова-Перхт. Чемпионка мира в начале лета родила второго ребенка, но уже приступила к тренировкам. Если она захочет бороться за олимпийскую лицензию, ей придется пройти все этапы отбора: сначала посоревноваться в России, а потом на Кубке IBU.

Ранее руководитель местной Федерации раскритиковал принципы отбора участников сборной на первые этапы Кубка мира по биатлону в текущем сезоне.