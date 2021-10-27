За последние сутки в России выявили 36 582 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Из них 3055 – без клинических проявлений.

За прошедшие 24 часа специалисты подтвердили 1123 смерти от коронавируса. В Москве не справился с болезнью 91 человек, В Санкт-Петербурге – 74, в Краснодарском крае – 42. За период с начала пандемии умерло 233 898 человек.

Роспотребнадзор сообщает, что за весь период специалисты провели более 206,3 миллионов лабораторных исследований. Под наблюдением врачей остаются 1 911 402 человека.

7 242 735 человек выздоровело.

В Москве выявлено 5789 новых случаев заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 2913, в Московской области – 2670 человек.

Коллективный иммунитет в России, по данным специалистов, составляет 45,7 процента.