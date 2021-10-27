Футболист «Зенита» Алексей Сутормин скоро проведет переговоры с руководством клуба. У него истекает контракт с командой из Санкт-Петербурга.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что в качестве приоритетного варианты футболист рассматривает переподписание контракта с «Зенитом».

«На данный момент приоритетный вариант – это «Зенит», но предстоит переговорный процесс. Ситуация может меняться», – заявил источник.

В сезоне-2021/2022 Российской Премьер-Лиги Алексей Сутормин вышел на поле в 12-ти матчах за «Зенит». Полузащитник забил три мяча.

Контракт 27-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.

Клуб из Санкт-Петербурга идет на первом месте в Российской Премьер-Лиге. Команда набрала 26 очков. Ближайший преследователь – «Динамо», отстает на 3 балла.