Трёхкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков заявил, что пропустит отборочный чемпионат России из-за травмы. Спортсмен не исключил завершение карьеры.

«До чемпионата России не удалось восстановиться и вернуться в строй. У меня дегенеративные изменения заднего рога медиального мениска. Уже второй раз перед нынешним сезоном это срывает мою подготовку», – цитирует Юскова «Матч ТВ».

Он добавил, что ни психологически, ни физически не готов снова пройти путь до Олимпийских Игр. В ближайшее время он подумает о своих планах в спорте.

Чемпионат по конькобежному спорту начнется 28 октября в Коломне. Турнир является отборочным к Олимпийским играм в Пекине (Китай).