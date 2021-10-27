Российская фигуристка Ксения Синицина прокомментировала выступления на этапе Гран-при в США.

Спортсменка получила от судей 205,76 балла. Синицина заняла пятое место. Победу на турнире одержала еще одна россиянка – Александра Трусова. Второе место заняла воспитанница Этери Тутберидзе Дарья Усачева. Она набрала 76,71 балла.

«Мой первый этап Гран-при на взрослом уровне. Я так рада, что смогла откатать свои программы чисто, порадовать болельщиков своим катанием и подарить незабываемые эмоции», – написала Синицина на своей странице в Instagram.

Фигуристка поблагодарила болельщиков за поддержку и приятные эмоции. Синицина выразила благодарность тренерам и семье за подготовку и поддержку.

Второй этап Гран-при по фигурному катанию пройдет в Канаде с 29 по 31 октября.