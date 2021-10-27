Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 27 октября принял решение о запуске программы финансовой поддержки футбольных академий.

Пресс-служба организации сообщает, что на развитие школ будет выделено почти 1,5 млрд рублей. Источниками финансирования станут средства букмекеров, выделяемые по российскому законодательству, и выплаты от УЕФА на развитие детско-юношеского футбола.

Ранее стало известно, что на пост заместителя руководителя департамента судейства Российского футбольного союза назначен финский специалист Йоуни Хютия.