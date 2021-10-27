Руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает, что несовершеннолетние спортсмены смогут избежать 21-дневного карантина в Пекине. Чиновник надеется, что взрослые атлеты поставят себе прививки и смогут принять участие в турнире.

Поздняков считает, что вакцинация – добровольное дело, но надеется, что члены сборной России сделают себе прививки перед Олимпиадой. В противном случае им придется отсидеть 21-дневный карантин по прибытии в страну, а это сделает бессмысленным участие атлета в Играх.

Пока Минздрав не разрешает ставить прививки от коронавируса несовершеннолетним спортсменам, но Поздняков надеется на то, что таким участникам Олимпиады не придется сидеть три недели в закрытом пространстве – ради них сделают исключение.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.