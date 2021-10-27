Руководство ЦСКА планирует продлить соглашение со словенским полузащитником Якой Бийолом после его возвращения из аренды.

По информации Матч ТВ, переговоры должны начаться в ближайшее время.

В прошлом сезоне игрок выступал на правах аренды за немецкий «Ганновер». В московский клуб он вернулся в мае 2021 года. В текущем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ) он провел за ЦСКА 12 матчей и забил один гол.

Действующий контракт Бийола с московским клубом рассчитан до июня 2023 года. Ранее полузащитником интересовались команды Английской Премьер-лиги.