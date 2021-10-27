Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе дала комментарии по поводу открытия нового тредбана в Инновационном центре Олимпийского комитета страны.

Тредбан – это специальный тренажер, который предназначен для работы над техникой лыжного хода. Его смонтировали и запустили в Инновационном центре ОКР. Ранее о необходимости использования тредбана заявлял Александр Большунов.

Вяльбе считает, что важны результаты спортсменов, которые улучшатся в результате тренировок на аппарате. Специалисты смогут проводить тесты на функциональное состояние, а спортсмены – отрабатывать технику лыжного хода.

Глава Федерации лыжных гонок России сожалеет, что спортсмены не успели потренироваться на тредбане перед Олимпийскими играми в Пекине.

«Мы теперь не будем оставлять информацию о состоянии и возможностях наших спортсменов за пределами страны», – отметила Вяльбе.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.