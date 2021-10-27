Девятая ракетка мира и австрийский теннисист Доминик Тим не сможет побывать на турнире в Вене в качестве зрителя. Невакцинированный спортсмен получил запрет на посещение соревнований.

По информации, единственная причина отказа атлету – отсутствие у него прививки от коронавируса.

«Да, мне ещё не сделали прививку. Жду одобрения вакцины Novavax — мой врач сказал, что она должна быть действительно качественной. Если всё пойдёт по плану, то до конца ноября я буду вакцинирован», – цитирует Тима Tennis Head.

Ранее Доминик Тим заявлял, что хочет принять участие в выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ) в середине декабря.