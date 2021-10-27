Российская спортсменка Дина Аверина выиграла 14-й титул чемпионки мира после скандала на Олимпийских Играх в Токио. Она стала первой в упражнениях с обручем, набрав 27.750 балла.

Второе место заняла представительница Белоруссии Алина Горносько. Она уступила россиянке 1.8 балла. Тройку призеров замкнула итальянка София Раффаэли, проиграв 1.9 балла.

В финале соревнований Арина Аверина потеряла обруч и упустила шансы на медали.

Напомним, на Олимпиаде в Токио Арина заняла четвертое место, а Дина стала второй. Победу одержала представительница Израиля Линой Ашрам. Результаты вызвали общественный резонанс, поскольку победительница уронила ленту в последнем упражнении.