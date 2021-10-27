Сегодня, 27 октября, на третьем этапе Кубка России произвольные программы покажут Анастасия Мишина и Александр Галлямов из Санкт-Петербурга, Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, представляющие Москву.

Прямая трансляция доступна на сайте Первого канала.

По итогам короткой программы лидерами стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Судьи оценили выступление фигуристов в 78,89 балла. Спортсмены по ходу программы исполнили два тройных прыжка.

Второе место заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. Они получили 69,95 балла по итогам выступления. Фигуристы исполнили четверной лутц во время программы.

Тройку лидеров замкнули Алина Соловьева и Елисей Иванов из Санкт-Петербурга.