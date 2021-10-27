Российские фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков выиграли третий этап Кубка России. Соревнования проходят в Сочи.

В произвольной программе фигуристы исполнили выброс на тройной лутц, каскад тройной тулуп – двойной тулуп – двойной тулуп, тройной сальхов и выброс на тройной лутц.

Судьи оценили выступление фигуристов в 127,66 балла. По итогам двух соревновательных дней Чикмарева и Янченков набрали 196,89 балла.

Второе место заняли Варвара Черемных и Даниил Бутенко. За произвольную программу фигуристы из Москвы получили 113,62 балла.

Тройку призеров замкнули Варвара Медведева и Максим Ложкин из Санкт-Петербурга. Судьи оценили произвольную программу спортсменов в 100,14 баллов.

В текущем сезоне пара Чикмарева / Янченков выиграли этап юниорского Гран-при в Гданьске.