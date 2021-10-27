Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от выступлений российской гимнастки Дины Авериной. Спортсменка завоевала две золотые медали и стала 15-кратной чемпионкой мира.

«Всему миру было показано, что сильнейшая гимнастка планеты – Дина Аверина. Несправедливый итог Олимпиады сделал её только сильнее, и она поборется за золото через три года», – цитирует Губерниева Чемпионат.

Он добавил, что гимнастка может повторить судьбу Алины Кабаевой. В итоге спортсменка стала олимпийской чемпионкой в Афинах в 2004 году.

Мировой форум по художественной гимнастике продолжится в Японии до 31 октября.