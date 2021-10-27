Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что Роспотребнадзор разрешил провести матч квалификации отборочного турнира ЧМ-2022 между национальными командами России и Кипра со зрителями.

«Сегодня мы получили разрешение от Роспотребнадзора на проведение матча с Кипром с 30 процентами зрителей», – заявил Дюков.

Президент РФС добавил, что продажа билетов начнется завтра, 28 октября.

Напомним, в Санкт-Петербурге, где состоится матч с Кипром, действует локдаун.

Сборная России сыграет два заключительных матча в отборочном цикле чемпионата мира 2022 года. 11 ноября команда Валерия Карпина примет сборную Кипра, а 14 ноября встретится с Хорватией.

В октябрьских отборочных матчах сборная России обыграла команду Словакии (1:0) и Словении (2:1).