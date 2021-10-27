Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что проблемы с желудком в ходе Гран-при в США испытывал не только Серхио Перес. Пострадал также Макс Ферстаппен. Он выиграл гонку.

«Невероятно, как он умеет пользоваться своими умственными способностями. Он пилотировал болид на пределе возможностей, его подводило здоровье, но он продолжал думать о стратегии», – заявил Марко о Ферстаппене.

Советник «Ред Булл» призвал ценить выступление пилотов выше результата, который они показали. Макс восстановился перед гонкой с помощью воды и дыхательных упражнений, а Перес выпил большое количество воды на разминке.

Ранее Серхио Перес рассказал, что гонка Гра-при в США стала одной из самых сложных в его карьере. На его физическое состояние сильно повлияло расстройство желудка.