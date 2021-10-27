Российские фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук без ошибок исполнили прокат на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи.

подкрутка тройного уровня сложности, каскад тройной лутц + тройной сальхов через ойлер, выброс на тройной лутц, тройной риттбергер и выброс на тройной риттбергер в конце программы.

Судьи оценили выступление фигуристов в 134,88 балла. Суммарная оценка за два дня – 204,83 балла.

Хабибуллина и Княжук лидировали после короткой программы. Они исполнили тройную подкрутку, тройной лутц и четверной лутц в первой части и выброс на тройной риттбергер во второй половине проката. Судьи оценили прокат в 69,95 балла.

Наталия Хабибуллина и Илья Княжук – победители седьмого этапа юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Линце. Судьи оценили прокаты фигуристов в 188,84 балла.