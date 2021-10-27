Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал ситуацию с продлением контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным и целями команды в отборочном турнире чемпионата мира.

«Задача минимум выполнена? Задачи минимум нет. Есть только одна задача — выход на чемпионат мира. Сейчас тренерский штаб полностью сосредоточен на предстоящих матчах», – цитирует Дюкова Sport24.

Он отметил, что только после 14 ноября можно подвести итоги и обсудить продление контракта с тренерским штабом.

Действующее соглашение Карпина со сборной России рассчитано до конца 2021 года. Он будет автоматически продлен до 31 марта при попадании в стыковые матчи.

После восьми туров сборная России занимает первое место в группе.

Отборочная стадия соревнований завершится 14 ноября.