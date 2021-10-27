Российская спортсменка Дина Аверина поделилась эмоциями после золотого дубля на чемпионате мира по художественной гимнастике. Сегодня она стала 15-кратной чемпионкой планеты.

«Для меня сейчас тяжело физически и морально, так как чемпионат мира и Олимпийские игры проходят в один год. Такого в моей карьере никогда не было, это два старта, где надо выкладываться на 100%. В принципе, сегодняшним днем я довольна, довольна и Ирина Александровна, и это самое главное», – цитирует чемпионку ТАСС.

Она также поблагодарила весь тренерский штаб и болельщиков и пообещала стараться в следующие дни.

Сестра Дины Авериной, Арина, завоевала серебро в упражнениях с мячой. В программе с обручем ей не удалось попасть в призовую тройку из-за потери предмета.