Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли первый этап Кубка России в Сочи.

Фигуристы исполнили каскад тройной сальхов + тройной сальхов через ойлер в начале программы, тройную подкрутку четвертого уровня сложности, выброс на тройной лутц и тройной тулуп в первой части программы.

Во второй половине проката фигуристы исполнили выброс на тройной риттбергер.

Судьи оценили выступление Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в 153,07 балла.

По итогам двух соревновательных дней пара получила 231,96 балла.

Второе место заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. На третьей строчке турнирной таблицы расположились Полина Костюкович и Алексей Брюханов из Москвы.

Сегодня, 27 октября, на турнире выступят юниорки и юниоры с короткими программами. 28 октября они представят произвольные программы.