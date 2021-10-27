Канадский теннисист и 13-я ракетка мира Денис Шаповалов выиграл испанца Пабло Андухара в матче второго круга турнира St. Petersburg Open и вышел в 1/4 финала.

Игра продолжалась 1 час 49 минут и завершилась победой канадца со счетом – 2:6, 6:3, 6:0. Чемпион сегодняшней встречи сделал 11 эйсов и совершил восемь двойных ошибок. Его соперник ни разу не подал навылет и допустил четыре ошибки.

В четвертьфинале Шаповалов сыграет с победителем встречи Александр Бублик (Казахстан) – Ян-Леннард Штруфф (Германия).