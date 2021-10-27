Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов прокомментировал дисквалификацию, о которой стало известно после заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола.

Тихонов не понимает, на каком основании КДК вынес решение о дисквалификации. Главного тренера не вызвали на заседание, его никто не выслушал. Тихонов подозревает, что двухгодичная дисквалификация в этой ситуации незаконна.

«Еще раз повторю: решение уйти с поля принимала команда, я лишь согласился с ребятами», – заявил Тихонов.

Главного тренера «Астаны» дисквалифицировали на два года. КДК Казахстанской федерации футбола принял такое решение после матча 25-го тура КПЛ против «Кайрата» (0:1). В концовке первого тайма команда Тихонова в полном составе ушла в подтрибунное помещение. Позже футболисты вернулись на поле и продолжили матч.