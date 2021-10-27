Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова считает, что победительница чемпионата мира в Японии Дина Аверина получила заслуженную оценку за свое выступление. Об этом она заявила «Матч ТВ».

Дина Аверина завоевала два золота на ЧМ-2021 по художественной гимнастике в японском Китакюсю и стала 15-кратной чемпионкой мира. В выступлении с обручем гимнастка получила 27,750 балла, с мячом – 29,125.

«Такой оценки не было никогда ни на чемпионатах мира, ни Европы. Это хороший финал для окончания цикла», – заявила Ирина Винер-Усманова.

Глава федерации поблагодарила зрителей за поддержку гимнасток. Винер заявила, что спортсменкам и тренерам она сильно помогла.

23-летняя Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира. Гимнастка – серебряный призер ОИ-2020 в Токио, 10-кратная чемпионка Европы.