Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о подготовке к сезону Екатерины Юрловой-Перхт и Екатерины Глазыриной.

«Информации об участии Екатерины в отборах в команду нет. Катя не выходила на связь по этому вопросу. Регулярной связи с ней нет», – заявил Майгуров.

Глава СБР добавил, что если бы биатлонистка хотела участвовать в отборе, заявила бы о своем намерении.

По поводу Екатерины Глазыриной Виктор Майгуров тоже не смог сказать ничего конкретного. Он не знает, в каком состоянии находится биатлонистка. Майгуров слышал только про то, что Глазырина тренируется.

Напомним, в ноябре 2020 года Юрлова-Перхт объявила о приостановке карьеры из-за беременности. В июне 36-летняя биатлонистка родила второго ребенка.