Российская фигуристка Софья Титова выступила с короткой программой на третьем этапе Кубка страны.

Титова каталась под композицию «Не отрекаются любя».

Фигуристка исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп.

Судьи оценили прокат Софьи Титовой в 69,75 балла. Фигуристка заняла промежуточное первое место с преимуществом над ближайшей преследовательницей в десять баллов.

Софья Титова ранее побеждала на этапе Кубка России среди юниоров в Сызрани. Там спортсменка получила за короткую программу 68,64 балла, за произвольную – 138,96.

По сумме обеих программ фигуристка получила 207,06. На соревнованиях Титова не исполняла элементы ультра-си.

В выступлениях взрослых спортсменок первое место заняла ученица Сергея Давыдова Софья Самоделкина. Она набрала 225,95 балла за два проката.