Российский боец UFC Петр Ян рассказал о подготовке к бою с Кори Сэндхагеном.

Ян отметил, что за 48 часов до взвешивания ему нужно скинуть 5,5 кг, чтобы уложиться в вес 61,2 кг. Он считает, что весогонка идет нормально. Не всегда легко получается скинуть лишние килограммы.

«Доставит ли сложностей рост Сэндхагена? Честно, не знаю. Еще не пробовал драться с такими высокими ребятами. Знаю, что высоким больнее падать», – заявил Ян.

Петр Ян проведет бой за временный титул UFC с Кори Сэндхагеном в рамках турнира UFC 267.

Российский боец лишился чемпионского пояса UFC в бою со Стерлингом. Он нанес находящемуся в лежачем положении сопернику запрещенный удар коленом в голову. Это поражение стало вторым для Яна.