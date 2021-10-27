Российский фигурист, чемпион России среди юниоров и призер финала юниорского Гран-при Даниил Самсонов снялся с этапа Гран-при по фигурному катанию в Японии — NHK Trophy. Турнир пройдет 12-14 ноября в Токио.

Фамилия фигуриста пропала из списка участников турнира на официальном сайте ISU. Пока неизвестно, кто заменит спортсмена — в заявке значатся 11 фигуристов.

Ранее Даниил Самсонов был вынужден отказаться от выступления на турнире Skate America в Лас-Вегасе, который является этапом Гран-при в США. Это произошло по медицинским показаниям — так заявили в руководстве ФФККР.

В прошлом сезоне Даниил Самсонов из-за проблем со здоровьем почти не выступал. Фигурист восстановился только к первенству России в Красноярске, где сумел занять 7-е место.