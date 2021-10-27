Алиса Двоеглазова выступила с короткой программой на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию среди юниоров. Турнир проходит в Сочи.

Спортсменка чисто исполнила двойной аксель в начале программы, потом прыгнула тройной флип. Далее Двоеглазова чисто сделала каскад тройной лутц + тройной тулуп.

Судьи оценили выступление фигуристки в 68,00 баллов. Двоеглазова заняла промежуточное второе место.

Пока лидирует воспитанницы академии «Ангелы Плющенко» Софья Титова. Фигуристка исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп. Судьи оценили выступление Титовой в 69,75 балла.

Прямая трансляция турнира доступна на сайте Первого канала.