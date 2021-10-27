Мама российского фигуриста Даниила Самсонова Екатерина Самсонова рассказала о том, по какой причине ее сын пропустил серию Гран-при по фигурному катанию.

Сегодня стало известно, что Самсонов не выступит на этапе Гран-при в Токио, ранее он пропустил Гран-при в США.

Слова Самсоновой цитирует портал РИА Новости. По словам мамы фигуриста, спортсмен травмировал правую ногу.

«На данный момент мы не обсуждаем соревновательный план, потому что хочется, чтобы сын сначала начал в полную силу нагружаться. А дальше все будет зависеть от процесса восстановления», — сказала она, добавив, то травма стала неожиданностью, поскольку Даниил накатывал программу и был готов к соревнованиям.

«Он терпел до последнего болевые ощущения, на фоне этого случилась травма ноги. Мы же понимаем, что права нога – рабочая в фигурном катании. Без нее строить тренировочный план сложно», — сказала мама спортсмена, добавив, что сейчас Самсонов тренируется, но в ограниченном режиме.