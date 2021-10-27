В Twitter слили итоги голосования за «Золотой мяч».

По информации источника, победителем престижной премии стал форвард «Баварии» Роберт Левандовски, Лионель Месси из «Пари-Сен-Жермен» окажется вторым, Карим Бензема из «Реал Мадрида» займет третье место.

Криштиану Роналду занял девятую строчку по итогам голосования. В топ-10 расположились Мохамед Салах из «Ливерпуля», Жоржиньо из «Челси», Килиан Мбаппе из «ПСЖ», Н’Голо Канте из «Челси», Эрлинг Холанд из «Боруссии» и Кевин Де Брейне из «Манчестер Сити».

Голосование закончилось 24 октября, но имя победителя станет известно только на официальной церемонии вручения «Золотого мяча». Она состоится 29 ноября в Париже.

В 2019 году престижную награду забрал Лионель Месси, в 2020-м церемония была отменена из-за ситуации с коронавирусом в мире.