В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сегодня, 28 октября, состоятся 8 матчей.

На 12:00 по московскому времени запланировано проведение матчей в восточной части России. В Хабаровске «Амур» сыграет против финского «Йокерита», а в 12:30 во Владивостоке стартует встреча «Адмирала» и казахстанского «Барыса».

В 15:30 по Москве начнется встреча в Новосибирске: «Сибирь» дома принимает московский ЦСКА.

В 17:00 состоятся матчи на Урале: в Екатеринбурге «Автомобилист» начнет встречу с подольским «Витязем», а «Металлург» из Магнитогорска сыграет против казанского «Ак Барса».

В 19:00 в Ярославле стартует игра «Локомотива» против нижнекамского «Нефтехимика».

В 19:30 по московскому времени стартуют два матча: в Череповце «Северсталь» будет играть против нижегородского «Торпедо», а московский «Спартак» на своей арене примет ХК «Сочи».