На чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю сегодня, 28 октября, будут разыграны комплекты наград в двух индивидуальных дисциплинах.

На 13:15 по московскому времени запланированы финальные выступления в упражнениях с булавами. В 13:57 по московскому времени начнутся выступления девушек в финале с лентой. Квалификации в этих видах пройдут немного ранее в этот же день.

Накануне россиянка Дина Аверина выиграла две золотые медали: в упражнениях с мячом и с обручем. Арина Аверина взяла серебро в упражнении с мячом. Отметим, Дина и Арина Аверины идут в лидерах квалификации индивидуального многоборья: после двух видов Дина набрала 56.725 балла, а Арина 55.700 балла. Третьей в квалификации многоборья идёт белорусская спортсменка Алина Горносько.