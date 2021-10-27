Хоккейный клуб СКА на официальном сайте сообщил о подписании четырехлетнего контракта с российским форвардом Александром Волковым.

Контракт будет действовать до 30 апреля 2025 года. Волков выбрал 92-й номер.

Форвард является воспитанником петербургского хоккея. На драфте юниоров Континентальной хоккейной лиги 2014 года СКА выбрал его под общим номером 17. Волков не сыграл за команду ни одной игры. Он выступал в МХЛ и ВХЛ за фарм-клубы.

Летом 2017 года на драфте НХЛ Волкова выбрала «Тампа Бэй Лайтнинг». Вместе с клубом Александр стал обладателем Кубка Стэнли в прошлом году.

Сезон-2020/2021 Волков начал в «Тампа-Бэй Лайтнинг». Там он провел 19 матчей и набрал 5 очков. Завершал чемпионат хоккеист в «Анахайме». Там он заработал 8 баллов.