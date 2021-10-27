Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин высказался о выступлении Александры Трусовой на этапе Гран-при в США и упрощению прыжкового контента.

Слова Ягудина цитирует портал Sport24. По мнению специалиста, Трусова бы спокойно выиграла ЧМ в прошлом сезоне, сделай она чисто три любимых четверных прыжка.

«Но есть и другой вопрос. Когда ты владеешь, например, всеми четверными и потом начинаешь упрощать контент, бывает, что срываешь и другие элементы», — рассказал Ягудин, добавив, что такое было и в его спортивной карьере.

По словам Ягудина, Трусова — это амбициозная фигуристка, за которой он не первый год следит.

«Но, к сожалению, в ней есть желание много прыгать, ставить рекорды. Но ни рекорды, ни количество четверных в программе не заменят отлива медали у тебя на шее. Особенно в олимпийский сезон», — сказал Ягудин, добавив, что важна лишь медаль, с которой уезжаешь с турнира, а у Трусовой пока смещен акцент на какие-то рекорды.