Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, каково ему было комментировать соревнования в паре с двукратной чемпионкой мира и Европы Евгенией Медведевой.

Слова Ягудина цитирует портал Sport24.

«Первая фраза, которую она сказала, когда увидела меня: «О-о-о, так я ни одного слова и не скажу», — отметил Ягудин, добавив, что они с Медведевой определились, когда кто говорит, поворачивались друг к другу при прокате спортсмена и все понимали.

«Например, у Жени появилась какая-то мысль, она нажимает на кнопочку, чтобы включился микрофон, говорит, потом уже я добавляю. Или наоборот. А Александр Гришин как всегда подводил итог«, — рассказал Ягудин, добавив, что в эфире сошлись разные спортивные поколения — настоящее в лице Жени Медведевой и далекое прошлое — в его лице.

«Мне было даже самому интересно услышать мнение Жени«, — заключил Ягудин.