Российский теннисист, серебряный призер Олимпиады Карен Хачанов сумел обыграть француза Адриана Маннарино в первом круге турнира АТР в Санкт-Петербурге.

Игра состоялась на центральном корте «Сибур-Арены» и завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу россиянина. Теннисисты провели на корте 1 час и 25 минут.

В этой встрече Хачанов сделал пять подач навылет и ни разу не ошибся на подаче. Его оппонент из Франции сумел подать всего три эйса, а также допустил девять двойных ошибок.

Во всех предыдущих встречах на корте Хачанов неизменно побеждал Маннарино.

В следующем раунде Хачанову предстоит сыграть с представителем Хорватии Мареном Чиличем. Игра состоится завтра, 28 октября. Время её начала будет определено позднее.