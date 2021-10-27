Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова рассказала о том, что не удивится включению киберспорта в программу Олимпийских игр.

Слова Журовой цитирует портал «Петербургский дневник».

По словам спортсменки, киберспорт ничем не отличается от других интеллектуальных видов спорта.

«Но я всегда говорила, что для начала надо дождаться включения шахмат в олимпийскую семью. Но шахматы не такие зрелищные, они не вовлекают в эту историю столько молодежи, как киберспорт», — сказала Журова, добавив, что ЧМ по шахматам смотрит много людей, но в киберспорт их вовлекается все больше и больше.

«Мне говорят: смотрите, у киберспорта нет травм, меньше нужно создавать инфраструктуры, легче организовать соревнования, значит, люди будут предпочитать киберспорт, потому что он более безопасный в этом смысле и более зрелищный», — подчеркнула Журова.