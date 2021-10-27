В Риге, Латвия, сегодня, 27 октября, состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Динамо» и петербургским СКА.

Начало встречи на стадионе «Арена-Рига» назначено на 19:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте СКА здесь.

Команда Валерия Брагина выиграла последние три матча и возглавила таблицу Западной конференции. Рижское «Динамо» проиграло три последних матча и на данный момент идёт на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции.

По статистике личных встреч лучше выглядит СКА. Команда Валерия Брагина выиграла 32 раза, у рижского «Динамо» десять побед в очных встречах. В последнем розыгрыше регулярного чемпионата команды обменялись выездными победами: в Петербурге по буллитам выиграло «Динамо», в Риге победил СКА.