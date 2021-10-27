Российская фигуристка, ученица академии «Ангелы Плющенко» Софья Титова выиграла короткую программу на этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи среди юниоров.

Фигуристка чисто исполнила короткую программу с двойным акселем, тройным флипом и каскадом из тройного лутца и тройного тулупа. За это она получила 69,75 балла, из которых 39,43 за технику.

Второе место пока занимает воспитанница группы Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова. Фигуристка набрала ровно 68 баллов за свой прокат с аналогичным контентом, из которых 38,60 за технику.

Третье место пока у представительницы петербургской СШОР «Звездный лед» Надежды Понтелеенко, она набрала за свой прокат 63,10 балла.

Еще одна ученица Тутберидзе Любовь Рубцова пока идет пятой. Она набрала 59,25 балла.