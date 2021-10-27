Петербургский СКА начал выездную встречу против рижского «Динамо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Игра проходит на стадионе «Арена-Рига», прямую трансляцию встречи можно найти здесь.

Отметим, команда Валерия Брагина выиграла последние три матча в регулярном чемпионате и единолично возглавила таблицу Западной конференции. Рижское «Динамо», наоборот, выступает неважно: команда проиграла три последних матча и на данный момент идёт на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции.

В последнем розыгрыше регулярного чемпионата команды обменялись выездными победами: в Петербурге по буллитам выиграло «Динамо» со счетом 4:3 (декабрь 2020-го), в Риге спустя неделю победил СКА со счетом 4:1.