Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» сегодня, 27 октября, сыграет против мадридского «Реала» в регулярном чемпионате Евролиги.

Игра состоится в Санкт-Петербурге на арене дворца спорта «Юбилейный». Начало матча назначено на 20:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь:

В прошлом сезоне «Зенит» и «Реал» дважды встречались друг с другом в рамках регулярного чемпионата: тогда мадридский клуб одержал две победы с небольшим разрывом в счёте и дома, и на выезде.

В текущем сезоне «Зенит» потерпел два поражения в регулярном чемпионате Евролиги, уступив на выезде московскому ЦСКА и «Барселоне». «Реал» пока имеет в пассиве одно поражение в регулярном чемпионате: команда на выезде уступила греческому «Олимпиакосу».