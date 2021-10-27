Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» начал матч против мадридского «Реала» в регулярном чемпионате Евролиги.

Игра проходит на площадке СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция встречи доступна здесь.

В сезоне-2020/21 «Зенит» и мадридский «Реал» дважды встречались друг с другом в рамках регулярного чемпионата: тогда мадридский клуб одержал две победы с небольшим разрывом в счёте — и дома, и на выезде.

В нынешнем сезоне «Зенит» успел провести в регулярном чемпионате пять встреч, выиграл три из них и проиграл две. Команда Хави Паскуаля обыграла УНИКС, «Жальгирис» и «Баварию», а уступила московскому ЦСКА и испанской «Барселоне».

«Реал» пока имеет лишь одно поражение в текущем сезоне — на выезде от «Олимпиакоса».