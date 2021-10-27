Петербургский СКА сыграл вничью с рижским «Динамо» в первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ.

Игра проходит на стадионе «Арена-Рига», после первого периода счёт в матче 1:1.

Уже на 12-й минуте хоккеисты «Динамо» смогли открыть счёт в матче. Шайба на счету Лукаша Радила, результативную передачу на свой счёт записал Брэндон Гормли.

Спустя две минуты СКА смог ответить своей шайбой, отличился Валентин Зыков с передач Мэта Робинсона и Эмиля Галимова.

В составе СКА было два удаления за первый период (по две минуты у Михаила Воробьева и Данилы Моисеева), в составе рижского «Динамо» — одно (Брэндон Гормли).

Команды проведут на льду еще минимум два периода, прямую трансляцию встречи можно найти здесь.