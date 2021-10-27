Российский теннисист, олимпийский чемпион Андрей Рублёв выиграл первый матч турнира АТР в Санкт-Петербурге, во втором круге в двух сетах обыграв Илью Ивашко из Белоруссии.

Турнир St Petersburg Open категории АТР250 проходит на кортах «Сибур-Арены».

Счёт в матче по партиям — 6:4, 6:4 в пользу Рублёва. Теннисисты провели на корте один час и 29 минут.

На счету Рублёва — 10 подач навылет, а также всего одна двойная ошибка. Его оппонент всего четырежды подал навылет, а также допусти одну двойную ошибку.

Соперник Рублёва по матчу 1/4 финала турнира ещё не определился. Им станет лучший теннисист матча между представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом и Себастьяном Кордой из США. Их матч пройдет завтра, 29 октября.