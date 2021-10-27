Стал известен точный диагноз российской фигуристки Александры Трусовой, который она получила перед выступлением на этапе Гран-при в США.

По информации портала «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Трусова получила стрессовый перелом одной из костей стопы. О травме фигуристки стало известно незадолго до старта турнира Skate America, а сегодня, 28 октября, в СМИ появилась информация, что Трусова выступала с переломом стопы.

Из-за травмы ноги Трусова была вынуждена упростить контент — прыгнула двойной аксель в короткой программе и всего лишь один четверной прыжок в произвольной программе. Это не помешало россиянке убедительно выиграть турнир, опередив соперниц почти на 15 баллов.

Далее Александра Трусова должна выступить на этапе Гран-при в Японии: турнир пройдёт с 12 по 14 ноября в Токио.