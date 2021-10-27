Российские теннисисты Аслан Карацев и Карен Хачанов сегодня, 28 октября, проведут матчи в рамках второго круга турнира АТР в Санкт-Петербурге.

Турнир St. Petersburg Open проходит на кортах «Сибур-Арены».

На 13:00 по московскому времени запланирована встреча Аслана Карацева с представителем Австралии Джоном Миллманом. Ранее они друг с другом на кортах не пересекались.

Примерно в 16:00 по московскому времени начнется встреча Карена Хачанова с хорватским теннисистом Мареном Чиличем. Эти спортсмены провели одну очную встречу в 2018 году на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати, США. Тогда в трех сетах одержал победу Чилич.

Также в турнире принимает участие россиянин Андрей Рублев. Он начал розыгрыш со второго круга и уже прошел в 1/4 финала, обыграв Илью Ивашко.