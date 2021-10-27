Петербургский СКА вырвался вперёд в выездном матче против рижского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.
Игра проходит на стадионе «Арена-Рига», после второго периода счёт в матче 4:2 в пользу петербуржцев.
Во втором периоде СКА удалось вырваться перед: на 24 минуте в составе петербургских армейцев отличился Иван Морозов. Результативной передачей в этой атаке отметились Никита Гусев и Владислав Цицюра. На 30-й минуте отличился Кирилл Марченко с передачи Линдена Вэя.
Обе шайбы были заброшены СКА в равных составах. Петербургская команда имела две возможности реализовать большинство, во втором случае это удалось: отличился Йоонас Кемппайнен на заключительной минуте второго периода.
В концовке «Динамо» сократило отставание: отличился Гинтс Мейя.
Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.
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