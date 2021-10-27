Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова начала сотрудничество с брендом из Северной Америки «Brilliance & Melrose».

О сотрудничестве бренд и фигуристка договорились на прошлой неделе, после выступления Трусовой на турнире Skate America в Лас Вегасе. Сотрудничество пока рассчитано на год.

«Это честь для бренда — делать коллаборацию с Александрой в то время, когда она готовится к одному из грандиозных сезонов в ее карьере», — говорится на сайте компании.

Компания «Brilliance & Melrose» занимается производством и продажей различных вещей, связанных с фигурным катанием: это украшения, сувениры, а также коллекции одежды и аксессуары. Продукция бренда представлена, в основном, в США и Канаде, а также в некоторых европейских странах — Великобритании, Австрии, Финляндии и др.