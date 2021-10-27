Краснодарский футбольный клуб «Кубань» разгромно обыграл «Краснодар» в матче группового этапа Кубка России по футболу.

Игра состоялась на стадионе «Кубань» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

В первом тайме игроки «Кубани» отличились дважды: на 6-й минуте мяч забил Максим Лаук, а на 23-й — Василий Алейников.

В начале второго тайма две жёлтых карточки подряд получил хавбек «Краснодара» Реми Кабелла и был вынужден покинуть поле.

После этого «Кубань» отличилась ещё раз, сделав счёт крупным: дубль оформил Максим Лаук, забив мяч на 63-й минуте.

Благодаря разгромной победе «Кубань» поднялась на первое место в группе и прошла в 1/8 финала Кубка России. В первом туре «Кубань» уступила «Ленинградцу», а «Краснодар» затем обыграл «Ленинградец», так что у всех команд группы — по три очка. Но по разнице мячей «Кубань» оказалась сильнейшей командой тройки.